В Петербурге могут изменить закон об охране исторических объектов

В случае, если закон изменят, то акцент с времени постройки переместится на его архитектурную ценность.

В среду, 6 апреля, стало известно, что петербургский закон № 820−7 о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия могут изменить. Об этом рассказал зампредседателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов на заседании Градсовета.

По данным "Фонтанки" со ссылкой на слова Михайлова, ведомство планирует уйти от определения ценности здания по году постройки и перейти к понятию "ценная средовая застройка". Отметим, что в этом году запланировали проработку раздела этого закона, также уже подготовили техническое задание.

В этом законе есть понятие "исторические здания", которое применимо к домам разных периодов. В центре города это дореволюционные дома, а в остальных районах — дома до 1957 года постройки. По текущему закону, сносить исторические объекты нельзя, исключение составляют лишь аварийные здания.

В случае если закон изменят, то акцент с времени постройки переместится на его архитектурную ценность. Сначала КГИОП планирует создать перечень ценных зданий в центральных районах Петербурга.

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Фото: Piter.tv

