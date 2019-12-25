Депутаты Петербурга поддержали новый формат специальных инвестконтрактов

Отбор кандидатов будет проводиться на более жестких условиях.

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект, который призван внедрить новое поколение специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Документ представил Константин Сухенко 30 марта. Поправки хотят внести в закон Петербурга "О промышленной политике в Санкт-Петербурге".

Сухенко отметил, что отбор кандидатов на СПИК будет проходить на более жестких условиях. На основе специальных инвестиционных контрактов будут осваиваться новые прорывные технологии. По обновленному механизму СПИК сторонами контракта могут стать инвестор, Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование в пределах своих полномочий.

Перечень технологий, которые попадают под заключение СПИК, утверждает Минпромторг.

Участникам будет полагаться нулевой налог на имущество и на прибыль, а инвестор сможет получить статус единого поставщика.

Фото: пресс-служба ЗакСа