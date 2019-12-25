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В Петербурге ликвидировали горение в здании XIX века на Кирочной улице
Сегодня, 20:33
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В Петербурге ликвидировали горение в здании XIX века на Кирочной улице

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Информация о пострадавших не поступала.

К вечеру четверга, 22 октября, ликвидировано открытое горение кровли в жилом доме, расположенном в центре Петербурга. Пожар случился в трехэтажном здании на Кирочной улице, информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в жилом доме на Кирочной, 5 загорелась кровля. Спасатели во второй раз выехали на пожар в Центральном районе за последние несколько часов 22 октября

Трехэтажное здание является частично жилым, частично административным. В нем располагается офис муниципального образования №79 "Литейный". Из-за угрозы распространения огня в 17:16 пожару присвоили повышенный ранг сложности №2. 

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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