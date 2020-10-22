Спасатели тушат крышу дома на Кирочной улице

В жилом доме на Кирочной, 5 загорелась кровля. Спасатели во второй раз выехали на пожар в Центральном районе за последние несколько часов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило 22-го октября в 16:30. Трехэтажное здание является частично жилым, частично административным. В нем располагается офис муниципального образования №79 "Литейный".
Из-за угрозы распространения огня в 17:16 пожару присвоили повышенный ранг сложности №2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
К ликвидации пожара привлекли 54 сотрудника МЧС и 12 единиц техники.
В это же время спасатели борются с огнем на Невском проспекте. По маршевой лестнице эвакуировали 10 человек. По последней информации, в 17:31 огонь локализовали.
Видео: Piter.TV
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