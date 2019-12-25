В Петербурге ликвидировали 36 незаконных ёлочных базаров

Ответственных лиц привлекут к административной ответственности.

За 2 недели рейдов сотрудники Смольного освободили 36 участков от незаконных елочных базаров. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Все ёлочные базары должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, у предпринимателей должны быть документы на земельный участок и о том, что ёлки вырублены в специализированных питомниках.

Стихийные базары демонтировали на улице Щербакова, Замшина, Димитрова, Орджоникидзе, Софийской, Прибрежной, Караваевской, Космонавтов, Искровском, Товарищеском и так далее. На некоторых улицах находилось сразу же несколько незаконных базаров.

Предпринимателей привлекут к административной ответственности за самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства.

Елочные базары работают с 20 по 31 декабря, легально продают елки по 70 адресам.

Ранее Piter.TV показал, как в Петербурге контролируют нелегальные елочные базары.

Фото: Piter.TV