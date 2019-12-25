В Петербурге 20 декабря заработают 70 елочных базаров

КИО предоставил полный список адресов базаров.

В воскресенье, 20 декабря, стало известно о том, что в Северной столице открываются ёлочные базары. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношений (КИО).

Теперь приобрести новогоднюю ель можно по 70 адресам. Продажа ёлок организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю.

Уточняется, что ёлку можно купить до 31 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье Петербург окутает атлантическое тепло.

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