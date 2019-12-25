В воскресенье Петербург окутает атлантическое тепло

В воскресенье, 20 декабря, в Северной столице ожидается атлантическое тепло. Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Столбики термометров покажут в Петербурге от +2…+4°, а по области -1…+4°. Уточняется, что атлантический циклон сохранит в регионе облачную погоду. Местами в городе ожидаются небольшие осадки.
Ветер будет дуть юго-западный до 3-8 м/с.
Ранее мы сообщали о том, что ирландскую путешественницу поразил Петербург.
Фото: Piter.TV
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