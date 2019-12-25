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"Очень холодно": ирландскую путешественницу поразил Петербург
Сегодня, 8:17
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IRINA_CHALKINA

"Очень холодно": ирландскую путешественницу поразил Петербург

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Туристка призналась, что город на Неве поразил её своей красотой.

Путешественница из Ирландии Рослин Ди назвала Северную столицу "волшебной". Девушка поделилась своими впечатлениями от поездки в Петербург на Independent.ie.

Девка отметила, что в Петербурге очень холодно, но красиво.

Да, очень холодно, но бродить по этому историческому городу во всей его приглушенной зимней тишине — это не что иное, как волшебство

Рослин Ди.

Туристка из Ирландии посетила храм Спаса на Крови, Зимний дворец, церковь Николая Чудотворца и здания Эрмитажа Михайловского и Мариинского театров.

Ранее мы сообщали о том, что кинотеатры Петербурга продолжат работу в период новогодних праздников.

Фото: Piter.TV

Теги: мариинский театр, путешественница, спас на крови, туристы, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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