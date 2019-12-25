Нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры.

Кинотеатры Петербурга продолжат работу в период новогодних праздников. Комитет по культуре города обозначил, при каких условиях это возможно сделать, не нарушая ограничительных меры.

Согласно постановлению правительства Петербурга №121, количество посетителей на сеансе в период с 30 декабря по 10 января не должно быть более 50. При этом заполняемость зала не должна превышать 25%.

После новогодних праздников, с 11 по 15 января, требования к заполняемости остаются все теми же, но показы численностью более 50 человек нужно будет согласовывать с Комитетом.

Напомним, что нынешние ограничительные меры действуют до 15 января. С полным перечнем того, что будет запрещено, вы можете ознакомиться в нашем материале.

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