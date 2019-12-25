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Кинотеатры Петербурга продолжат работу в период новогодних праздников
Сегодня, 16:23
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nadezhda_sib

Кинотеатры Петербурга продолжат работу в период новогодних праздников

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Нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры.

Кинотеатры Петербурга продолжат работу в период новогодних праздников. Комитет по культуре города обозначил, при каких условиях это возможно сделать, не нарушая ограничительных меры. 

Согласно постановлению правительства Петербурга №121, количество посетителей на сеансе в период с 30 декабря по 10 января не должно быть более 50. При этом заполняемость зала не должна превышать 25%. 

После новогодних праздников, с 11 по 15 января, требования к заполняемости остаются все теми же, но показы численностью более 50 человек нужно будет согласовывать с Комитетом. 

Напомним, что нынешние ограничительные меры действуют до 15 января. С полным перечнем того, что будет запрещено, вы можете ознакомиться в нашем материале.

Фото: pixabay.com

Теги: кинотеатры, новогодние праздники, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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