Как в Петербурге контролируют нелегальные елочные базары: взгляд Piter.TV

Piter.TV побывал на одном из предновогодних рейдов по елочным базарам.

В Петербурге в декабре ликвидировали 28 нелегальных елочных базаров. С каждой несанкционированной точки изъяли все елки и освободили земельные участки. Одну из точек обнаружили на Светлановском проспекте: полсотни елок ждали своих хозяев. Теперь нелегальным продавцам грозит административный штраф до 5 тысяч рублей.

Елки, скорее всего, вырубаются законно в Пермском крае, в прошлом году мы смотрели документы. Сюда массово это завозится, предприниматели скупают и поштучно продают. Вырубка, я думаю, не несет существенных нарушений, но для города это существенный ущерб. Валерий Полищук, начальник отдела контроля №4 Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

После изъятия праздничные деревья отправляются на утилизацию: их выбрасывают на свалку. Ранее чиновники предпринимали попытки дать елкам вторую жизнь, однако из-за отсутствия документов деревья оказались никому не нужны.

Были попытки в прошлом году отвезти все в Токсово в Зубровник для подстилки животным. Но ветеринары отказались, потому что нет сертификатов соответствия данной продукции и где она была вырублена. Валерий Полищук, начальник отдела контроля №4 Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

Елочные базары работают в Петербурге с 20 по 31 декабря, легально продают елки по 70 адресам.

Фото и видео: Piter.TV

