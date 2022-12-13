В Петербурге льготники получат компенсацию по квартплате по новым правилам

Так, петербуржцы получат компенсацию по квартплате, исходя из фактических расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг.

В Петербурге заработали новые правила компенсации расходов по квартплате для льготников. Об этом 20 января рассказали в жилищном комитете.

Так, петербуржцы получат компенсацию по квартплате, исходя из фактических расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг. Ранее ее высчитывали по усредненным показателям. Теперь расчет будет индивидуальным. Размер компенсации, как и раньше, будет составлять 30, 40 или 50% в зависимости от льготной категории.

Напомним, что в Смольном объяснили подорожание отопления в декабре. Из-за снижения среднемесячной температуры для обогрева многоквартирных домов потребовалось большее количество тепловой энергии, рассказали в ведомстве. В Смольном также сообщили о повышении тарифа на теплоснабжения более на 8,4%. Все это отразилось в платежных документах в январе.

Ранее петербуржцам объяснили, почему не стоит отказываться от льготных лекарств. Право возобновить лекарственное обеспечение дается только до 1 октября, а само право начинает действовать с января 2023 года.

Фото: Piter.tv