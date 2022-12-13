В Смольном объяснили подорожание отопления в декабре

Из-за снижения среднемесячной температуры для обогрева многоквартирных домов потребовалось большее количество тепловой энергии, рассказали в ведомстве.

Петербуржцы получили квитанции на оплату ЖКУ за декабрь с подорожавшим отоплением. В комитете по тарифам объяснили, почему выросли тарифы.

Из-за снижения среднемесячной температуры для обогрева многоквартирных домов потребовалось большее количество тепловой энергии, рассказали в ведомстве. В Смольном также сообщили о повышении тарифа на теплоснабжения более на 8,4%. Все это отразилось в платежных документах в январе.

Напомним, что петербуржцы начнут получать единую квитанцию ЖКХ в июне 2023 года. Сейчас идёт подготовка и объединение всех предприятий, предоставляющих услуги петербуржцам. С июня-июля горожанам будет приходить квитанция, в которой будут сразу все счета по квартире: электричество, газ, КУ, капремонт, водоснабжение и отопление, вывоз мусора.

С 9 января в Петербурге начал работу новый "Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга", который создан путем присоединения АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" к АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

Фото: Piter.tv