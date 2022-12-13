Единый информационно-расчетный центр начал работу в Петербурге

Как и планировалось, сервис был создан при объединении АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" к АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

В понедельник, 9 января, в Северной столице начал работу Единый информационно-расчетный центр. Сервис, предназначенный для оплаты ЖКХ, был создан при объединении АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" к АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

Напомним, что после слияния организаций счета горожанам будут приходить в единой квитанции. Чтобы избежать технических сбоев, документ будут вводить в несколько этапов – по районам. Кроме нового центра в городе запустят и другие сервисы для оплаты жилищно-коммунальных услуг без комиссии.

Также предусмотрен новый единый номер "горячей линии" 679-22-22. Предыдущие номера, указанные "ВЦКП Жилищное хозяйство", и "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" также останутся актуальными и будут автоматически перенаправлять звонящего на связь с оператором центра.

Ранее мы сообщили о том, что с 9 января введут новые единые квитанции ЖКХ в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство"