С 9 января введут новые единые квитанции ЖКХ в Петербурге

Оплата квитанций будет без комиссии.

Новый "Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга" заработает в Петербурге 9 января 2023 года. Так, город перейдет на новые квитанции ЖКХ. График перехода сформируют в первом квартале грядущего года. Об этом 29 декабря рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе отмечают, что переход будет постепенным. Оплата квитанций будет без комиссии. Личные кабинеты "ВЦКП" и "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" сохранятся, но при переходе на сайт пользователя будет автоматически переадресовывать на новый сайт "ЕИРЦ Санкт-Петербурга".

Напомним, что 22% петербуржцев не готовы отказаться от бумажных квитанций за КУ. За все услуги ЖКХ электронные квитанции получают 24% опрошенных петербуржцев. Еще 13% получают квитанции на электронную почту только за электричество, 9% – на оплату квартплаты, 4% – на оплату газа. Еще 20% респондентов хотели бы перейти на электронный формат, но имеют сомнения на данный счет. Продолжать получать бумажные квитанции хотят 22% петербуржцев.

Фото: Piter.tv

