22% петербуржцев не готовы отказаться от бумажных квитанций за КУ

За все услуги ЖКХ электронные квитанции получают 24% опрошенных петербуржцев.

Большинство петербуржцев хотели бы перейти на электронные квитанции за коммунальные услуги или уже перешли – полностью или частично. "Петербургский дневник" совместно с "Единой картой петербуржца" провели опрос.

За все услуги ЖКХ электронные квитанции получают 24% опрошенных петербуржцев. Еще 13% получают квитанции на электронную почту только за электричество, 9% – на оплату квартплаты, 4% – на оплату газа.

Еще 20% респондентов хотели бы перейти на электронный формат, но имеют сомнения на данный счет. Продолжать получать бумажные квитанции хотят 22% петербуржцев.

В начале 2023 года в Петербурге на квитанциях ЖКХ будет новый логотип.

Фото: Piter.tv