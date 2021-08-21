Правила оплаты электричества пересмотрели в Ленобласти после жалоб абонентов

Принятые изменения объединяют первый и второй диапазоны потребления по единому тарифу. Для льготников стоимость электроэнергии в отопительный сезон составит 6,70 рубля в пределах 4,5 тыс. киловатт-час.

Власти Ленинградской области пересмотрели правила начисления платы за электроэнергию. Поводом для корректировки послужили многочисленные обращения жителей региона, которые пожаловались на завышенные суммы в квитанциях. Принятые парламентом изменения направлены на снижение финансовой нагрузки на граждан, особенно тех, кто проживает в домах без газоснабжения и использует электричество для отопления.

Ключевая поправка касается объединения первого и второго диапазонов потребления в единый тариф. Теперь для льготных категорий граждан стоимость электроэнергии в пределах 4,5 тыс. киловатт-час за отопительный сезон составит 6,70 рубля. Ранее льготная ставка действовала лишь до 2,7 тыс. киловатт-час. Уточняется, что тариф 6,70 рубля является ориентировочным: он будет применяться для домов с газовыми плитами, тогда как для жилья с электроплитами ставка окажется ниже.

Ожидается, что нововведение позволит большинству абонентов укладываться в льготный лимит даже в холодный период.

В ОП поддержали введение уголовной ответственности за незаконный майнинг.

