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Петербуржцы начнут получать единую квитанцию ЖКХ в июне 2023 года
Сегодня, 13:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы начнут получать единую квитанцию ЖКХ в июне 2023 года

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До лета петербуржцам будут приходить старые, привычные квитанции.

Переход на новые единые квитанции ЖКХ в Петербурге будет постепенным и произойдёт летом. Об этом журналистам рассказал председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

На данный момент идёт подготовка и объединение всех предприятий, предоставляющих услуги петербуржцам. С июня-июля горожанам будет приходить квитанция, в которой будут сразу все счета по квартире: электричество, газ, КУ, капремонт, водоснабжение и отопление, вывоз мусора.

Фото: ВКонтакте/ Олег Зотов

До лета петербуржцам будут приходить старые, привычные квитанции. Единственное изменение – новый логотип. Полный переход будет осуществлен в течение двух межотопительных периодов: 2023 года и остатка 2024 года.

С 9 января в Петербурге начал работу новый "Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга", который создан путем присоединения АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" к АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

Фото: Piter.tv

Теги: жкх, квитанция
Категории: Лента новостей,

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