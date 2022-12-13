Петербуржцы начнут получать единую квитанцию ЖКХ в июне 2023 года

До лета петербуржцам будут приходить старые, привычные квитанции.

Переход на новые единые квитанции ЖКХ в Петербурге будет постепенным и произойдёт летом. Об этом журналистам рассказал председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

На данный момент идёт подготовка и объединение всех предприятий, предоставляющих услуги петербуржцам. С июня-июля горожанам будет приходить квитанция, в которой будут сразу все счета по квартире: электричество, газ, КУ, капремонт, водоснабжение и отопление, вывоз мусора.

Фото: ВКонтакте/ Олег Зотов

До лета петербуржцам будут приходить старые, привычные квитанции. Единственное изменение – новый логотип. Полный переход будет осуществлен в течение двух межотопительных периодов: 2023 года и остатка 2024 года.

С 9 января в Петербурге начал работу новый "Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга", который создан путем присоединения АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" к АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

Фото: Piter.tv