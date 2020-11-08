В Петербурге коронавирус обнаружили у 2,4 тыс. жителей

Победить болезнь смогли более 960 горожан.

В Петербурге положительный тест на COVID-19 получили еще 2 420 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 5 декабря.

На сегодняшний день выписаться смогли 961 жителей, у которых ранее нашли коронавирус. За минувшие сутки врачи не смогли спасти жизни 61 пациентам, зараженных ковидом. Отметим, что карантин сейчас соблюдают более 3 тыс. петербуржцев.

Город выделил 7,9 тыс. мест в больницах для больных коронавирусом. Однако свободно всего 44% от общего числа коек. Лечение в стационарах сегодня проходят 5,8 тыс. зараженных.

Власти Северной столицы призывают жителей вакцинироваться. Так, в пятницу от коронавируса привились свыше 5 тыс. петербуржцев старше 60 лет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские врачи спасли свыше 150 пациентов со 100-процентным поражением легких.

Фото: Piter.tv