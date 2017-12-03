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В пятницу от коронавируса привились свыше 5 тыс. петербуржцев старше 60 лет
Сегодня, 9:22
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В пятницу от коронавируса привились свыше 5 тыс. петербуржцев старше 60 лет

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В последний рабочий день завершающейся недели медики выполнили 37,8 тыс. инъекций.

Около 705 тыс. пожилых жителей Петербурга вакцинировались от COVID-19. Из них 5,2 тыс. горожан старше 60 лет сделали прививку в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению. 

В последний рабочий день завершающейся недели медики выполнили 37,8 тыс. инъекций. В информации ведомства отмечается, что всего в городе привились 95,5 тыс. медицинских работников и 89,9 тыс. учителей. Вакцинировались свыше 23 тыс. социальных работников и более 47 тыс. правоохранителей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в октябре 2,5 тыс. зараженных ковидом петербуржцев ушли из жизни.

Фото: Piter.tv

 

Теги: вакцинация от коронавируса, комитет по здравоохранению, петербуржцы, пожилые люди, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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