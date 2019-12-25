В октябре 2,5 тыс. зараженных ковидом петербуржцев ушли из жизни

В России за этот же период погибло 74,8 тыс. пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

В октябре в Петербурге скончались 2 565 жителей города, у которых обнаружили COVID-19. Об этом стало известно из сводки Росстата, которую опубликовали 3 декабря.

Известно, что у 2014 пациентов коронавирус стал причиной смерти. Еще у 172 ушедших из жизни вирус не нашли, но предполагается, что именно из-за него погибли пациенты. 62 человека скончались из-за осложнений, которые спровоцировала инфекция. Известно, что 316 пациентов болели коронавирусом, но он никак не повлиял на осложнения заболеваний и не стал причиной летального исхода.

Если обратиться к статистике по стране, то здесь можно отметить, что от недуга за октябрь скончались 74,8 тыс. россиян, что стало максимальным месячным показателем за весь период пандемии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что большинство врачей не ожидают снижения заболеваемости COVID-19 в скором времени.

Фото: Piter.tv