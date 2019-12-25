СМИ: большинство врачей не ожидают снижения заболеваемости COVID-19 в скором времени

Главная причина продолжающейся пандемии - нежелание россиян самоизолироваться после контакта с ковид-зараженными, считают медики.

Российские врачи считают, что ожидать скорую победу над пандемией COVID-19 еще слишком рано. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование компании "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и платформы для врачей "Доктор на работе".

Согласно опубликованным данным, 42% опрошенных медиков заявили, что ожидают незначительный прирост числа ковид-пациентов, а 29% – существенного увеличения. При этом 11% врачей отметили, что тренд на снижение заболеваемости в ближайшее время продолжится.

Причиной продолжающейся пандемии коронавируса 84% врачей считают нежелание россиян уходить на карантин после контактов с предполагаемыми носителями инфекции. Более 70% респондентов уверены, что победить COVID-19 не дает отказ населения от средств индивидуальной защиты, активного посещения общественных мест и отказ от вакцинации.

Более половины опрошенных медиков не считают необходимым вводить дополнительные ограничительные меры.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что "Спутник Лайт" и назальную вакцину можно использовать вместе.

Фото: Piter.tv