Гинцбург: "Спутник Лайт" и назальную вакцину можно использовать вместе

Вреда для организма от этого нет, отметил специалист.

Одновременное использование "Спутника Лайт" и назальной вакцины от COVID-19 безопасно. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, специалисты часто используют эти вакцины вместе.

Вреда для организма от этого нет. Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Речь идет о назальной вакцине SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, испытания которой начались в октябре текущего года. Клинические испытания были одобрены министерством здравоохранения России. Новый препарат нацелен на создание местного иммунитета в верхних дыхательных путях.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что привился назальной вакциной от коронавируса. До этого глава государства ревакцинировался от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт".

Ранее в Центре Гамалеи заявили, что людям со сниженным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от коронавируса.

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