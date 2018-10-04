Центр Гамалеи: людям со сниженным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от COVID-19

В такой категории граждан находятся ВИЧ-инфицированные.

Людям, у которых снижен иммунитет, может понадобиться дополнительная доза вакцины от COVID-19. Об этом заявил в беседе с ТАСС руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущин.

Он напомнил, что желающим привиться от коронавируса рекомендован стандартный режим вакцинации: два укола "Спутником V" с интервалом в 21 день. Однако в ряде случаев может потребоваться больше доз препарата.

И мы сейчас эту схему продвигаем, для того чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции. Владимир Гущин, специалист Центра им. Гамалеи

Он отметил, что режим вакцинации для ВИЧ-инфицированных подбирается с учетом степени сохранности иммунной системы для обеспечения наилучшей защиты.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что более 70 процентов опрошенных ВИЧ-инфицированных россиян не испытывали проблем с получением антиретровирусной терапии во время пандемии COVID-19. В рамках исследования почти четверть пациентов рассказали о том, что лекарства им доставляли на дом в этот период.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов.

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