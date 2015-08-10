Милонов назвал глупостью идею создания реестра неженатых мужчин

Депутат раскритиковал предложение.

В России предложили создать реестр неженатых мужчин для того, чтобы отправлять их служить в армию. В комментарии журналистам телеканала "360.ru" заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов указал, что авторы такой инициативы "явно перегрелись на московской жаре".

В этой идее отвратительно и глупо все. Самое лучшее для авторов идеи — получить хорошую взбучку. Мотивация повторить подобный идиотизм будет нулевой. Их общественный путь прекратился не успев начаться. Виталий Милонов, депутат ГД РФ

Парламентарий возмутился тем, что нахождение в зоне специальной военной операции документ приравнивает к наказанию. Виталий Милонов добавил, что подобные предложения являются неуважительными по отношению к ветеранам и военнослужащим, которые сейчас защищают интересы нашей страны на поле боя. По словам депутата, инициатива активистов оказалась насквозь пропитана идеей хайпа. Напомним, что ранее активисты также предложили вносить холостяков в черный список правоохранительных органов.

Милонов предложил очистить силовые структуры от национальных диаспор.

Фото и видео: 360.ru