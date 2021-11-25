Попова: 71% россиян с ВИЧ не испытывали проблем с получением препаратов из-за пандемии

Распространение ковида негативно сказалось на оказание помощи инфицированным пациентам с ВИЧ.

Более 70% опрошенных ВИЧ-инфицированных россиян не испытывали проблем с получением антиретровирусной терапии во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора во время VII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. Обращение Анны Поповой зачитал один из участников мероприятия. Эксперт отметила негативное влияние распространения ковида на организацию медицинского обслуживания пациентов.

Исследование показало негативное влияние пандемии оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в стране. Большинство опрошенных - 71% людей, живущих с ВИЧ, - не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов. приветственное обращение Анны Поповы

Известно, что исследование проведено социологами Роспотребнадзора и неправительственными организациями за прошлый год. В рамках опроса 23% пациентов рассказали о том, что лекарства им доставляли на дом в период пандемии ковида.

Мурашко заявил о стабилизации ситуации по заболеваемости ВИЧ в России.

Фото и видео: YouTube / Профилактика ВИЧ/СПИДа в России