Глава РФ рассказал об упавшем уровне антител.

Российский президент Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Об этом глава государства рассказал на правительственном совещании с членами кабинета министров. Политик отметил, что после медицинской процедуры он не почувствовал никаких неприятных ощущений. Также лидер страны заявил о ревакцинации препаратом "Спутником Лайт".

Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал. Владимир Путин, президент России

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Фото и видео: kemlin.ru