  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
51
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин привился назальной вакциной от коронавируса

0 0

Глава РФ рассказал об упавшем уровне антител.

Российский президент Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Об этом глава государства рассказал на правительственном совещании с членами кабинета министров. Политик отметил, что после медицинской процедуры он не почувствовал никаких неприятных ощущений. Также лидер страны заявил о ревакцинации препаратом "Спутником Лайт".

Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал.

Владимир Путин, президент России

Создатель песни "Владимир Путин - молодец" выиграл суд над Моргенштерном.

Фото и видео: kemlin.ru

Теги: массовая вакцинация, назальная вакцина, путин, спутник лайт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии