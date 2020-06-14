В Петербурге коронавирус ещё не пошёл на спад

По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, вирус ещё недостаточно ослабел.

В Петербурге ситуация с COVID-19 всё ещё остается сложной, эпидемия пока не пошла на спад. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, коэффициент распространения держится около 0,8. Эта цифра говорит о том, что вирус ещё недостаточно ослабел. Количество коечного фонда за минувшую неделю составляло примерно 18 процентов: не всегда в больницах достаточно коек. Ситуацию необходимо постоянно контролировать.

Также вице-губернатор заметил, что в Северной столице один из самых высоких показателей тестирования на коронавирус в стране: 371 исследование на 100 тысяч жителей. Кроме того, Эргашев заявил, что все медики, которые находятся на передовой, получили дополнительные выплаты за апрель и май. Число зараженных во время работы с пациентами врачей в городе достигло более 3 тысяч.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлено 256 случаев заражения COVID-19.

Фото: Pixabay