В Петербурге выявлено 256 случаев заражения COVID-19

В городе сейчас 20561 заболевший.

По состоянию на 14 июня, в Петербурге зафиксировано 256 случаев выявления COVID-19. На данный момент в городе 20561 заболевший. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. В Ленобласти также 52 новых зараженных.

Всего за время эпидемии в Петербурге умерли 597 человек, при этом выздоровели 9667 пациентов. Только за последние сутки в городе обследовали 15405 петербуржцев на наличие коронавируса.

Ранее мы сообщили, что почти 16 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv