В Петербурге выявлено 256 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 14 июня, в Петербурге зафиксировано 256 случаев выявления COVID-19. На данный момент в городе 20561 заболевший. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. В Ленобласти также 52 новых зараженных.
Всего за время эпидемии в Петербурге умерли 597 человек, при этом выздоровели 9667 пациентов. Только за последние сутки в городе обследовали 15405 петербуржцев на наличие коронавируса.
Ранее мы сообщили, что почти 16 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.
Фото: Piter.tv
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