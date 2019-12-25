Почти 16 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Под наблюдением врачей сейчас находятся 3817 из них.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15405 человек. Под медицинским наблюдением находится 3817 из них: 92 в обсерваторе, 752 сейчас на самоизоляции, 2973 в числе контактных лиц.

Обработано 569 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Также о прибытии из других стран в Россию сообщили 32 человека. Все они обязаны пройти двухнедельный карантин.

Ранее мы сообщили, что губернатор Петербурга напомнил, что коронавирус никуда не делся.

Фото: Piter.tv