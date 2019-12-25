Губернатор Петербурга напомнил, что коронавирус никуда не делся

Градоначальник опубликовал обращение на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о смягчении режима ограничений, утвержденном с 15 июня. Градоначальник заявил, что горожанам не следует "обманываться первыми результатами" и добавил, что при составлении нового списка "освобожденных" отраслей принимались позиция Роспотребнадзора и мнение горожан.

Несмотря на снижение количества заболевших коронавирусом в Петербурге, болезнь "никуда не делась", отметил губернатор. Александр Беглов также сообщил, что работа по обсуждению новых решений по устройству жизни города в пандемию коронавируса продолжится на следующей неделе.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга оценил строительство Среднерогатской улицы. Новая улица должна улучшить транспортную доступность в юго-восточной части Московского района.

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте