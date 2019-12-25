Губернатор Петербурга оценил строительство Среднерогатской улицы в Петербурге

Новая улица должна улучшить транспортную доступность в юго-восточной части Московского района.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посмотрел за ходом строительства Среднерогатской улицы в Московском районе. Проверка состоялась 13 июня в рамках рабочего объезда.

Проект магистрали предусматривает ее длину в 1,4 километра. Новая улица должна соединить Дунайский проспект (у дома №13) и железнодорожной станции "Среднерогатская". По ней должны пустить общественный транспорт для ряда жилых комплексов и предприятий.

Ранее мы рассказали, как в рамках традиционного рабочего визита губернатор Петербурга посетил Городскую станцию переливания крови. Стало известно, когда на улице Типанова откроется новый детский сад.

Фото: Telegram / Пул 78