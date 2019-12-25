Новый дeтский сад на Типанова откроeт двeри 1 сeнтября

Сейчас в учреждении устанавливают необходимое оборудование.

Детский сад № 18 на улице Типанова распахнёт свои двери 1 сентября. Дошкольное учреждение посетил Александр Беглов во время рабочего выезда в Московский район.

Весной текущего года было получено разрешение на эксплуатацию здания. Сейчас детский сад находится в процессе получения лицензий на медицинскую и образовательную деятельность. Также устанавливается необходимое оборудование.

Известно, что в июне ГБДОУ № 18 присвоили статус региональной экспериментальной площадки на выполнение опытно-экспериментальной работы по теме "Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного образования".

Ранее мы сообщили, что в Смольном рассказали о начале учебного года в очном режиме.

Фото: пресс-служба Смольного