Губернатор посетил Городскую станцию переливания крови в рамках недели донора

Градоначальнику показали, как на базе станции работает круглосуточная служба экспедиции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу, 13 июня, в рамках рабочего выезда прибыл на Городскую станцию переливания крови. Как сообщила пресс-служба Смольного, градоначальник увидел, как на базе станции работает круглосуточная служба экспедиции.

Сотрудники службы занимаются доставкой в медицинские учреждения Петербурга кровь и её компоненты при оказании экстренной медицинской помощи. Поставлено снабжение более 50‑ти городских стационаров.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор призвал жителей присылать предложения по развитию Петербурга. Александр Беглов поздравил подписчиков с Днем России и добавил, что судьбу страны и города всегда определяли люди неравнодушные и созидающие.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга