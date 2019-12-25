Губернатор призвал жителей присылать предложения по развитию Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" призвал жителей города присылать предложения по развитию Северной столицы в комментариях к записи.
Беглов поздравил подписчиков с Днем России и добавил, что судьбу страны и города всегда определяли люди неравнодушные и созидающие". Он также рассказал об итогах онлайн-встречи с активными жителями Петербурга. В числе прочих предложений появилась идея о возрождении Всероссийской недели детской книги, создании объединенной экспозиции школьных музеев и ряд других инициатив.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все