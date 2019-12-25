В 2021 году Петербург отметит 800-летие князя Александра Невского

Этот и другие вопросы обсуждались на онлайн-встрече губернатора с представителями общественности города, посвященной Дню России.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу, 12 июня, провел встречу с представителями общественных организаций города. Онлайн-мероприятие было посвящено Дню России, отмечает пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что старшее поколение жителей страны приняло на себя все трудности переходного периода, выстроило новую сильную экономику, создало систему социальных льгот и обеспечения. Залогом успеха, утверждает губернатор, стали в том числе и традиции нашего многонационального народа, которые нужно передать молодому поколению.

В ходе встречи директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов выступил с предложениями по празднованию в 2021 году 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя Петербурга. Предложения историков рассмотрит рабочая группа по мероприятию, а план событий в Петербурге отправлен в Министерство культуры для включения в общероссийскую программу.

Губернатор Петербурга добавил, что город впервые отмечает День России в условиях эпидемических ограничений, отметив помощь волонтеров, помогающих пожилым петербуржцам и пациентам больниц. Беглов также поблагодарил за поддержку общественные союзы и национальные диаспоры Петербурга – чеченскую, азербайджанскую, дагестанскую и многие другие объединения.

Со следующего года в Петербурге может пройти Всероссийская неделя детской книги. Губернатор поддержал идею включить событие в программу Международного книжного салона и провести его в Аничковом дворце. С данной инициативой к губернатору обратился глава клуба "Дерзание" Санкт-Петербургского городского творчества юных Алексей Шевченко.

Кроме того, будет рассмотрено предложение создать объединенный школьный музей, посвященный истории Северной столицы, а также на встрече и представлено образовательное приложение "Исторический Максимум". О будушем проведении одноименного молодежного форума сообщила руководитель проекта, студентка СПбГУ Валентина Чикина.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга одобрил создание постоянного мемориала, посвященного медикам, погибшим в борьбе с COVID-19. Памятное место может появиться на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова.

Фото: gov.spb.ru