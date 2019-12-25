Губернатор Петербурга поддержал идею увековечить память погибших медиков

Мемориал может появиться в Петроградском районе. Но пока это лишь план.

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил создания в Петербурге постоянного мемориала, посвященного медикам, погибшим в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Ранее он предложил градоначальник установить подобный мемориал.

Памятное место может появиться на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Оно будет похоже на то, которое сейчас существует на Малой Садовой. Для реализации нужно провести общественное обсуждение, что будет возможно только после окончания пандемии.

Стихийный мемориал "Стена памяти" на Малой Садовой был создан активисткой Ириной Масловой. Там появляются фотографии погибших медиков. Петербуржцы приносят к месту цветы.

Фото: Piter.TV