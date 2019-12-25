С 15 июня в Петербурге заработают парикмахерские и библиотеки

С понедельника, 15 июня, в Петербурге заработают парикмахерские и другие предприятия бытовых услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Оказалось, что губернатор города уже подписал указ, благодаря которому смогут начать работать:
- Парикмахерские (по предварительной записи)
- Библиотеки и архивы (по предварительной записи)
- Фотомастерские и фотостудии
- Мебельные магазины, расположенные отдельно от ТЦ и ТРЦ
- ИП оказывающие бытовые услуги и услуги по ремонту
- Рекрутинговые и риэлторские агентства (по предварительной записи)
- Спортивные клубы для подготовки профессиональных спортсменов
Перед началом работы владельцы должны будут обеспечить для посетителей стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.
Ранее мы писали, что МФЦ смогут сами регулировать правила приема граждан/
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все