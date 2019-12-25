С 15 июня в Петербурге заработают парикмахерские и библиотеки

Некоторые услуги будут осуществляться лишь по предварительной записи.

С понедельника, 15 июня, в Петербурге заработают парикмахерские и другие предприятия бытовых услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Оказалось, что губернатор города уже подписал указ, благодаря которому смогут начать работать:

Парикмахерские (по предварительной записи)

Библиотеки и архивы (по предварительной записи)

Фотомастерские и фотостудии

Мебельные магазины, расположенные отдельно от ТЦ и ТРЦ

ИП оказывающие бытовые услуги и услуги по ремонту

Рекрутинговые и риэлторские агентства (по предварительной записи)

Спортивные клубы для подготовки профессиональных спортсменов

Перед началом работы владельцы должны будут обеспечить для посетителей стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.

Ранее мы писали, что МФЦ смогут сами регулировать правила приема граждан/

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