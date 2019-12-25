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С 15 июня в Петербурге заработают парикмахерские и библиотеки
Сегодня, 12:16
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Arinablinova

С 15 июня в Петербурге заработают парикмахерские и библиотеки

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Некоторые услуги будут осуществляться лишь по предварительной записи.

С понедельника, 15 июня, в Петербурге заработают парикмахерские и другие предприятия бытовых услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Оказалось, что губернатор города уже подписал указ, благодаря которому смогут начать работать: 

  • Парикмахерские (по предварительной записи)
  • Библиотеки и архивы (по предварительной записи)
  • Фотомастерские и фотостудии
  • Мебельные магазины, расположенные отдельно от ТЦ и ТРЦ
  • ИП оказывающие бытовые услуги и услуги по ремонту
  • Рекрутинговые и риэлторские агентства (по предварительной записи)
  • Спортивные клубы для подготовки профессиональных спортсменов

Перед началом работы  владельцы должны будут обеспечить для посетителей стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.  

Ранее мы писали, что МФЦ смогут сами регулировать правила приема граждан/

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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