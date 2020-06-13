МФЦ смогут сами регулировать правила приема граждан

Об изменениях в формате работы МФЦ должны будут информировать.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее многофункциональным центрам самостоятельно определять особенности предоставления услуг в 2020 году.

Например, МФЦ смогут ограничивать количество работающих окон и временно сокращать перечень услуг.

Соответствующие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения властей конкретного региона.

Также переходить на особый порядок смогут Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

Ранее были утверждены правила спецвыплат за волонтерство во время пандемии.

Видео: government.ru