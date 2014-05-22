В Петербурге к профессору с больным сердцем за целый день не приехала скорая

В воскресенье, 27 июня, с самого утра 86-летний пенсионер, профессор петербургского Политеха Юрий Бахрамов пытался вызвать скорую из-за проблем с сердцем. Медики так и не приехали к нему. Об этом профессор сообщил "Фонтанке".
Около 11:00 Юрий Бахрамов почувствовал себя плохо, у него болело сердце и было давление 167/105. Пенсионер принял таблетку и начал звонить в скорую, диспетчер пообещал прислать бригаду в ближайшее время.
Через полтора часа никто не приехал, и профессор позвонил еще раз, отметив, что у него началась мерцательная аритмия. Его заверили, что медики скоро будут, но прошло еще полтора часа, но так никто и не приехал. Бахрамов снова позвонил около восьми вечера. Диспетчер вновь пообещала направить бригаду и заявила, что он 43-й в очереди ожидания.
Не знаю, что является причиной такой "помощи". Возможно, мне 86 лет, и пенсионеру помощь уже и не нужна.
Юрий Бахрамов
Ситуацию проверяет комитет здравоохранения.
Во Владимирской области проверяют информацию об отказе в приеме пациента с COVID-19.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
хорошо что обещают приехать,у меня с короной и трубку не брали ,правда это было в ноябре,участковый врач так и не дозвонился ,ушол ,правда дал свой телефон
У меня была угроза позднего выкидыша,ко мне тоже ехали столько ...В Алые Паруса!Только С Божьей помощью все обошлось!