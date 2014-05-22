В Петербурге к профессору с больным сердцем за целый день не приехала скорая

Он прождал ее с 11:00 до позднего вечера 27 июня.

В воскресенье, 27 июня, с самого утра 86-летний пенсионер, профессор петербургского Политеха Юрий Бахрамов пытался вызвать скорую из-за проблем с сердцем. Медики так и не приехали к нему. Об этом профессор сообщил "Фонтанке".

Около 11:00 Юрий Бахрамов почувствовал себя плохо, у него болело сердце и было давление 167/105. Пенсионер принял таблетку и начал звонить в скорую, диспетчер пообещал прислать бригаду в ближайшее время.

Через полтора часа никто не приехал, и профессор позвонил еще раз, отметив, что у него началась мерцательная аритмия. Его заверили, что медики скоро будут, но прошло еще полтора часа, но так никто и не приехал. Бахрамов снова позвонил около восьми вечера. Диспетчер вновь пообещала направить бригаду и заявила, что он 43-й в очереди ожидания.

Не знаю, что является причиной такой "помощи". Возможно, мне 86 лет, и пенсионеру помощь уже и не нужна. Юрий Бахрамов

Ситуацию проверяет комитет здравоохранения.

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Фото: Piter.tv