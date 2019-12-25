Ранее скорая помощь доставила пациента к зданию администрации региона.

Во Владимирской области проверяют информацию об отказе в приеме пациента с COVID-19. Об этом рассказали представители пресс-службы администрации региона. Глава администрации Владимир Сипягин поручил коллегам провести проверку в инфекционных госпиталях из-за ситуации, возникшей вечером 16 июня. Ранее в СМИ появились данные о том, что медики отказались принимать человека, у которого был заподозрен коронавирус. После этого скорая помощь по инициативе фельдшера привезла пациента к зданию администрации региона.

Глава региона встал на сторону пациента. Он поручил провести детальные проверки на предмет соответствия действительности информации. Предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона и везде был получен отказ. пресс-служба правительства области

Напомним, что фельдшер дала интервью журналистам "Известий" на парковке около здания администрации Владимирской области. Женщина пояснила, что ни один из местных ковидных госпиталей не согласился принять пациента. Врачи сослались на отсутствие мест. Далее она рассказала, что бригаде скорой помощи удалось найти место только в госпитале в Муроме. Губернатор региона заявил, что если факты отказов подтвердятся, то ответственных лиц будут ждать дисциплинарные наказания.

Известно, что ночью пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе Муромской городской больницы №3. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Он жаловался на слабость и одышку. Сейчас ему назначили инфузионную и противовирусную терапию. Его жизнедеятельность обеспечивается поддержкой увлажненным кислородом.

Кабмин выделит почти 6 млрд рублей на модернизацию инфекционных лабораторий в регионах.

Фото: Piter.tv