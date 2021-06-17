Кабмин выделит почти 6 млрд рублей на модернизацию инфекционных лабораторий в регионах

Михаил Мишустин напомнил о необходимости защиты населения от инфекционной угрозы.

Российское правительство выделит из федерального бюджета почти 6 млрд рублей на модернизацию инфекционных лабораторий в регионах. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров 17 июня. По информации от чиновника, средства пойдут на обновление свыше 80 объектов.

Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать ее дальнейшего распространения. Необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил, что на выделенные деньги местные руководители смогут улучшить приборную базу, а также закупить современное оборудование, которое позволит выявлять в том числе и редкие заболевания. Мишустин призвал формировать систему по защите населения от возможных рисков в системе здравоохранения.

Кабмин выделит еще более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.

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