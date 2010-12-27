К 2021 году все петербургские поликлиники станут "бережливыми"

Данный принцип в первую очередь будет внедрен в детские медицинские учреждения и роддома.

Через два года все поликлиники Петербурга будут работать в "бережливом" формате. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Данный принцип в первую очередь будет внедрен в детские медицинские учреждения и роддома. К 2021 году все поликлиники должны будут стать "бережливыми".

На сегодняшний день в Петербурге есть 110 таких учреждений, поликлиника №87 перешла на данную систему на 100%. Каждый день туда могут приходить 750 пациентов, но по факту приходят 1050 человек. В рамках нового проекта была полностью переформатирована регистратура, записаться к врачу можно за три минуты.

Экономия времени проявляется абсолютно во всех сферах. А поисках карт, результатов анализа, кабинетов.

До конца 2019 года все 64 детских поликлиники в Петербурге должны стать "бережливыми".

Фото: Piter.tv