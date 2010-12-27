До конца года все 64 детских поликлиники в Петербурге должны стать "бережливыми"

Пациенты смогут определить лучшую поликлинику.

Александр Беглов провел совещание с главными врачами медучреждений в Центральном районе. Там он заявил, что Петербург должен стать лучшим в России по части первичного медицинского звена. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Совещание проходило в Детском поликлиническом отделении №12. Это учреждение одним из первых вступило в проект "Бережливая поликлиника". В поликлинике оборудовали игровые зоны, а также сделали "электронные визитки" принимающих врачей. Беглов заявил, что к концу года все 64 детские поликлиники должны стать "Бережливыми".

Также врио главы города был бы не против провести конкурс на лучшую детскую поликлинику. Победители смогут получить хорошую премию. Определять лучших будут сами пациент.

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Фото: пресс-служба Смольного