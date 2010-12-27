Для удобства петербуржцев поликлиники станут работать по вечерам и выходным

Условия позволят работающему населению проходить диспансеризацию после трудового дня.

В Петербурге поликлиники будут работать по вечерам и в выходные. Об этом нововведении заговорили чиновники Смольного. Местная власть собирается изменить подход к обеспечению населения услугами здравоохранения. Благодаря изменениям, граждане могут проходить диспансеризацию после рабочего дня.

Также по информации от Правительства Северной столицы, к 2020 году удастся избавиться от очередей в детских медицинских учреждений. К этому же времени здравоохранение города перейдут на работу по системе "бережливая поликлиника". Президент Владимир Путин поставил цель к 2021 году, но по словам местных чиновников, регион сможет справиться с задачей раньше.

Еще одним преимуществом Петербурга станет повышение доступности первичной помощи.

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Фото: Piter.tv