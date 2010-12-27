КРТИ: новые станции метро в Петербурге могут стать долгостроем

Чтобы не допустить ситуации, к созданию объектов планируют привлечь дополнительные организации.

В Комитете по развитию транспорта рассказали, что строящиеся станции петербургской подземки могут превратиться в долгострой, если не привлечь к строительству еще несколько организаций, кроме "Метростроя". Такой ответ предоставили чиновники на запрос парламентария ЗакСа Марины Шишкиной.

В письме председатель ведомства Андрей Семчанков подчеркнул, что по данным на 20 февраля, общая сумма задолженности "Метростроя" составляет 3,556 миллиардов рублей. Специалист отметил, что к такому результату привело неэффективное расходование средств и планирования.

Данная ситуация привела к предбанкротному состоянию основных субподрядчиков "Метростроя", а также приводит к социальному напряжению среди рабочих и оттоку специалистов и рабочих из отрасли метростроения в Петербурге. Работы на объектах не ведутся, за исключением работ по поддержанию горных выработок объясняет глава КРТИ

Напомним, что ЗСД ищет подрядчика, который поможет соединить магистраль с ВСД.

Фото: Piter.tv