ЗСД ищет подрядчика, который поможет соединить магистраль с ВСД

ЗСД просит разработать проектную документацию.

Руководство "Западного скоростного диаметра" в Петербурге разыскивают подрядчика, который подготовит проектную документацию по подключению объекта к ВСД. При этом, исполнитель должен предусмотреть транспортные развязки на Витебском проспекте и в районе Благодатной улицы.

На данные нужды выделено 405,4 миллионов рублей. Планируется, что развязка пройдет вдоль железнодорожного полукольца через Кировский, Фрунзенский, Московский районы города.

В составе проектной документации, в том числе должны содержаться следующие сведения: параметры и характеристики земляного полотна и искусственных сооружений, схема линейного объекта, включающая в себя, расстановку опор искусственных сооружений, прокладку инженерных сетей, зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование объекта, зданий и сооружений, размещенных в подэстакадном пространстве иных собственников отмечает в заявке заказчик работ

Также подрядчик распишет перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и утилизации отходов.

Напомним, что летом дачники смогут ездить за город по единому билету.

Фото: Piter.tv