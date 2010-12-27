Летом дачники смогут ездить за город по единому билету

Петербургские садоводы получат единый проездной на пригородные направления.

Глава Комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что дачникам станет удобнее добираться до своих участков. С лета для них появится возможность покупки единого билета по пригородным направлениям, но не дальше зоны в 30 километров от вокзалов. Руководство Смольного отметило, что выполнить данный проект необходимо к началу дачного сезона, чтобы садоводы смогли воспользоваться новой услугой.

Чиновники добавили сведений о плане развития "Пулково". Аэропорт планирую сделать хабом.Также воздушные ворота собираются активно развивать трансферную и внутреннюю маршрутную сеть.Еще одной задачей является введение режима электронных виз.

Еще одним обсуждаемым транспортным направлением стали причалы от "Морского фасада". Они будут переданы организации в собственность.

Напомним, что в концертном зале Мариинки впервые прозвучит "Месса поминовения".

Фото: Piter.tv