В концертном зале Мариинки впервые прозвучит "Месса поминовения"

Хор исполнит вокальную партию в честь балерины Майи Плисецкой.

В Мариинском театре впервые покажут произведение Родиона Щедрина "Месса поминовения". Презентация запланирована на вечер 26 февраля. Новое произведение композитора будет сыграно в Концертном зале. Место дирижера займет народным артист России Валерий Гергиев.

Отметим, что опера написана в 2018 году специально для исполнения a capella. Произведение создано в память о погибшей супруге автора - известной мировой величине балета - Майи Плисецкой. Она скончалась в 2015 году.

Фото: Piter.tv