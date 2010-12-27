  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В концертном зале Мариинки впервые прозвучит "Месса поминовения"
Сегодня, 7:35
51
lesjasap

В концертном зале Мариинки впервые прозвучит "Месса поминовения"

0 0

Хор исполнит вокальную партию в честь балерины Майи Плисецкой.

В Мариинском театре впервые покажут произведение Родиона Щедрина "Месса поминовения". Презентация запланирована на вечер 26 февраля. Новое произведение композитора будет сыграно в Концертном зале. Место дирижера займет народным артист России Валерий Гергиев.

Отметим, что опера написана в 2018 году специально для исполнения a capella. Произведение создано в память о погибшей супруге автора - известной мировой величине балета - Майи Плисецкой. Она скончалась в 2015 году.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: валерий гергиев, майа плисецкая, мариинский театр, месса поминовения, родион щедрин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Музыка, Театры,

Оставить комментарий