Активиста "Открытой России" Олега Максакова жестоко избили в парадной

В Петербурге избили уже третьего оппозиционера за этот месяц.

В Петербурге кто-то продолжает гопническими методами бороться с оппозиционными активистами. Как сообщает "Росбалт", сегодня, 19 февраля, в парадной собственного дома неизвестные избили Олега Максакова. На участника движения "Открытая Россия" набросились двое мужчин, в результате драки оппозиционер получил серьезные травмы. Факт избиения товарища подтвердили "открыторосс" Андрей Пивоваров и жена пострадавшего.

Нападение случилось в парадной дома Олега Максакова в Приморском районе. Нападавшие караулили активиста в подъезде, а когда он зашел внутрь сразу начали избивать. При этом хулиганы молчали и не тронули ничего из личных вещей оппозиционера. Все это очень напоминает манеру нападений на других оппозиционеров в Петербурге, которые участились в последнее время. Ранее мы писали, что в Петербурге избили правозащитника Динара Идрисова. Кроме того, в Петербурге депутата избили в собственном подъезде.

Фото: Олег Максаков, VK