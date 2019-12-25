Суд приговорил экс-координатора "Открытой России" в Пскове к 10,5 года колонии

Лия и Артем Милушкины получили реальные сроки по статье за сбыт наркотиков.

Суд приговорил экс-координатора "Открытой России" (признана в РФ нежелательной организацией) в Пскове к 10,5 года колонии. Об этом рассказала адвокат Татьяна Мартынова. Она уточнила, что в районном суде признали вину бывшего сотрудника общественного движения Лии Милушкиной. Против нее рассматривалось уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере. Ее супруг получил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

Суд приговорил Артема Милушкина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Лию Милушкину приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой до 2024 года. Татьяна Мартынова, адвокат

Напомним, что дело возбуждено в январе 2019 года. Фигуранты расследования не признали вину. Милушкина является активистом региональной общественной организации "Зоозащита". К "Открытой России" она присоединилась в 2018 году. В начале расследования подозреваемая была помещена под домашний арест. С октября 2020 года мера пресечения была изменена на более мягкую - запрет на определенные действия. Ее супруг Артем Милушкин оставался под стражей.

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Фото: Piter.tv